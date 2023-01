Macky Sall a reçu Marine Le Pen au palais présidentiel - adakar.com

Marine Le Pen reçue au palais par Macky Sall. Une rencontre gardée secrète jusqu'au dernier instant. Par peur que les circonstances ou que diverses pressions extérieures empêchent la tenue de la rencontre.

e secret aura été jalousement gardé jusqu’au dernier instant. Par peur que les circonstances ou que diverses pressions extérieures empêchent la tenue de la rencontre. Marine Le Pen a été reçue, selon nos informations, par le chef de l’État sénégalais, Macky Sall, ce mercredi 18 janvier au soir au palais présidentiel de Dakar.



La cheffe de file du RN a échangé mercredi soir une heure avec le président sénégalais sur la coopération entre les deux pays. L’échange en tête-à-tête qui a eu lieu mercredi dernier au palais présidentiel de Dakar, a duré une heure et se voulait le point d’orgue du déplacement de la cheffe de file du Rassemblement national au Sénégal.



Son premier périple à l’étranger depuis sa défaite à l’élection présidentielle en avril dernier, censé parfaire sa stature à l’international et gravir ainsi une marche supplémentaire vers la conquête du pouvoir qu’elle continue de briguer. « C’est un homme charmant. Nous avons eu une conversation intéressante et chaleureuse », a confié à nos confrères Marine Le Pen. « Nous avons abordé la nécessaire coopération entre le Sénégal et la France, la francophonie ainsi que l’ensemble des perspectives de développement du Sénégal. Sur le plan énergétique aussi bien que sur celui de la souveraineté alimentaire ». Cependant, aucune photo n’a été prise de l’entrevue.



En discussions depuis plusieurs années, et en préparation depuis plusieurs mois, la rencontre avec Macky Sall a été facilitée par l’absence d’échéance électorale en France. « Se déplacer au moment où il n’y a pas d’intérêt immédiat facilite les choses. On entretient mieux une relation de long terme comme celle-ci qui n’apparaît pas directement intéressée », explique le conseiller de Marine Le Pen, Nicolas Lesage.