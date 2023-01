Sénégal: à Dakar, le roller fait des émules - adakar.com

Sénégal: à Dakar, le roller fait des émules Publié le lundi 23 janvier 2023 | RFI

Sénégal: le roller tente d’exister dans les rues de Dakar

À Dakar, depuis plusieurs années, le roller est tendance. Un mode de transport pour slalomer entre les bouchons, mais surtout une discipline sportive riche avec de nombreuses variantes. Les clubs se multiplient et les champions sénégalais brillent à l’international, mais le sport reste mal encadré et il existe peu d’infrastructures pour les accueillir.



De notre correspondante à Dakar,



Fin d’après-midi à Guediwaye, en banlieue de Dakar. Une nuée d’enfants et de jeunes hommes font leur entrée, rollers aux pieds, sur le terrain de basket. Pendant que les petits s’entraînent au saut en hauteur, les plus grands slaloment rapidement autour de petits plots fluo.