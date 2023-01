Le bilan est désormais de 41 morts - adakar.com

Le bilan est désormais de 41 morts Publié le dimanche 22 janvier 2023

© Présidence par PMD

Le président Macky Sall au chevet des victimes de l`accident de la route à Kaffrine

Kaffrine, le 8 janvier 2023 - Le président de la République Macky Sall s`est rendu au chevet des victimes de l`accident de la route à Sikilo, dans la région de Kaffrine. Tweet

Le bilan de l’accident de Sikilo s'alourdit. Hier, un nouveau décès a été enregistré, portant le nombre de personnes ayant perdu la vie, lors du tragique accident qui s'est produit le week-end dernier, dans le département de Kaffrine, à 41. Le Gouvernement du Sénégal, dans un communiqué parvenu à EnQuête, présente ses condoléances à la famille du défunt.



La note signée par le ministre porte-parole Abdou Karim Fofana renseigne que les blessés suivis par l'équipe médicale constituée, à cet effet, sont désormais au nombre de 99. Ainsi, le comité mis en place dans les heures qui ont suivi l'accident continue de prendre les dispositions nécessaires à l'accompagnement des familles des personnes décédées et à la prise en charge des blessés. Pour rappel, le jour de l'accident, le chiffre officiel faisait état de 39 morts et plus de 100 blessés.