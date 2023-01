Stratégie Sénégal numérique 2025 : l’Etat est devenu le premier opérateur de fibre numérique, selon Cheikh Bakhoum - adakar.com

Publié le dimanche 22 janvier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Cheikh Bakhoum, directeur général de l`ADIE

Les pouvoirs publics sénégalais ont fait leur part d’investissements relativement à la mise en œuvre de la Stratégie Sénégal numérique 2025, au point de devenir le premier opérateur de fibre numérique, en attendant l’apport du secteur privé, a déclaré le directeur général de Sénégal Numérique SA, Cheikh Bakhoum.



Depuis 2019, le Sénégal s’est doté de la Stratégie Sénégal numérique 2025, qui matérialise ‘’les ambitions’’ du pays en matière digitale, a-t-il souligné dans un entretien avec des journalistes de l’APS dont il était l’invité, vendredi.



Dans le cadre de cette politique, il est prévu ‘’un certain nombre d'investissements’’ à faire par le secteur public et le privé, a-t-il relevé, ajoutant que pour ce qui est attendu de l’Etat, ‘’la plupart des investissements […] effectués le sont grâce à ce que l'ancienne ADIE (Agence de l’informatique de l’Etat) a pu réaliser en termes d'infrastructures numériques’’.



Cheikh Bakhoum explique que ‘’les volets les plus importants’’, qui étaient confiés à l'ADIE, consistaient à ‘’déployer l'infrastructure haut débit partout sur le territoire national, permettre l'accès à l'administration au haut débit, mais également désenclaver numériquement le pays et permettre un accès aux services numériques aux populations’’.



L’Etat est donc devenu en 2022 ‘’le premier opérateur de fibre optique [et fait] plus que ce que font aujourd'hui les opérateurs. C'est un investissement majeur de la part de l'Etat’’, a souligné le directeur général de Sénégal Numérique SA.



‘’Ensuite, nous avons les infrastructures [nécessaires] pour garantir la souveraineté sur l'hébergement de notre réseau’’, avec notamment le data center officiellement mis en service en juin 2021, a souligné M. Bakhoum.



C’est une infrastructure ‘’de dernière génération’’, qui ’’nous permet d'héberger les données des Sénégalais’’, a-t-il ajouté.



L’Etat a de même décidé de mettre en place dans tous les départements une plateforme de gestion des démarches administratives appelée Sénégal Services, pour aider les usagers à avoir accès au service public en ligne, a rappelé Cheikh Bakhoum.



‘’Aujourd'hui, dans tous les départements du pays, les usagers du service public peuvent se rendre dans ces espaces-là et se faire accompagner’’ pour leurs démarches administratives, a ajouté M. Bakhoum.



‘’Ce sont des efforts fournis par l'Etat du Sénégal pour permettre à un maximum de Sénégalais d'avoir accès aux services publics, si on sait que beaucoup d'administrations sont juste représentées dans la capitale ou à la limite dans les grandes agglomérations, mais ne sont pas représentées partout’’, a-t-il expliqué.



Il s’agit là d’un ‘’certain nombre d'efforts réalisés par l'Etat à travers l'Agence de l'informatique de l'Etat, pour permettre à nos concitoyens d'avoir un accès facile au numérique, aux services digitaux’’.



Une évaluation de la Stratégie Sénégal numérique 2025, pilotée par le ministère des Télécommunications, devrait permettre, ‘’dans les semaines où les mois qui viennent’’, de faire un bilan de ‘’ce qui a été fait et ce qui reste à faire, et éventuellement penser à une nouvelle version de cette stratégie qui devrait nous conduire vers 2035’’, a dit Cheikh Bakhoum.



‘’Aujourd'hui, grâce au numérique de manière générale et à ces efforts faits par l'Etat du Sénégal et le secteur privé, le secteur du numérique représente 7 % du produit intérieur brut’’ du pays, a souligné le directeur général de Sénégal Numérique SA.



