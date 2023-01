Le gouvernement du Burkina demande le départ de l’armée française - adakar.com

News Politique Article Politique Le gouvernement du Burkina demande le départ de l’armée française Publié le dimanche 22 janvier 2023 | Agence de Presse Africaine

Les soldats de Sabre ont un mois pour quitter le pays.



Le gouvernement de transition a dénoncé l’accord qui régit depuis 2018, la présence de l'armée française sur le territoire burkinabè. En clair, les nouvelles autorités exigent le départ des forces françaises de la Task Force Sabre.



L'information donnée par l'Agence d'informations du Burkina (AIB) est confirmée par des sources sécuritaires et diplomatiques.



La dénonciation a été faite aux autorités françaises à Ouagadougou, le 18 janvier 2023. Elle donne un mois aux Forces françaises pour quitter le territoire burkinabè, selon les termes de l’accord du 17 décembre 2018.



La mesure concerne les soldats de l'opération Sabre, forte de 400 hommes, stationnés à Kamboinsin à la sortie de Ouagadougou.



Depuis plusieurs mois, des citoyens manifestent régulièrement pour demander le départ de ces forces étrangères. Ces protestataires accusent la France de ne pas faire assez pour aider le Burkina Faso en proie à des attaques terroristes, et pire d’être de mèche avec les agresseurs.



En novembre 2022, la France n’a pas écarté un départ de ses soldats basés au Burkina. Ces forces spéciales ont été déployées en soutien à l'opération Barkhane au Sahel, et dont l'objectif est de traquer les terroristes. La France a officiellement mis fin à son opération antijihadiste Barkhane après une brouille diplomatique avec le Mali, sur fond de rapprochement entre cet autre pays du sahel touché par le jihadisme et la Russie. Cependant, les soldats français ne quittent pas la région Sahel.



