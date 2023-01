#Ziguinchor – Achèvement des chantiers de l’Uasz : Moussa Baldé promet d’accélérer le rythme - adakar.com

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation promet de tout faire pour rendre opérationnels les nombreux chantiers de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz) qu’il a visités hier. Pr Moussa Baldé magnifie déjà le développement de cet établissement dont il a participé à la naissance.



Par Khady SONKO – Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a consacré l’une de ses premières visites, après sa nomination à la tête de ce département, à l’Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz).

Pr Moussa Baldé faisait hier l’état des lieux des chantiers de l’Uasz, qui ne dispose pas de toutes les infrastructures sociales et pédagogiques. A l’issue de la visite, il a rappelé fièrement son histoire avec cet établissement : «Je fais partie de la Commission technique qui a créé l’Uasz. J’étais responsable du programme de mathématiques. A partir de 2009, quand il y a eu une cohorte qui est arrivée en licence, j’ai fait partie des gens qui donnaient des cours à l’Uasz. Nous avons porté le démarrage de cette université, je connais dans quelles conditions elle a démarré. La première cohorte d’étudiants, j’étais dans la commission pour les recruter, la première cohorte d’enseignants, j’étais dans la commission pour les recruter. Donc je connais le démarrage de cette université», a confié M. Baldé.



Aujourd’hui, le ministre constate avec bonheur que l’Université de Ziguinchor a beaucoup grandi, avec 7 mille étudiants, accueillant et organisant des conférences internationales comme celle du cinquantenaire de la mort de Amilcar Cabral. Ce qui montre que l’institution est à un niveau international. «L’université s’est beaucoup développée en termes d’étudiants. Il y a plus de 200 enseignants-chercheurs dont au moins 20 mathématiciens et il y a beaucoup de chantiers. Les bâtiments en chantier sont beaucoup plus nombreux que ceux fonctionnels», se réjouit-il. L’objectif de sa visite était de faire l’état des lieux de ces chantiers afin d’avoir un plan de travail pour essayer de les finaliser le plus rapidement possible, que ce soit dans le campus pédagogique que dans le campus social.



Parmi les chantiers visités, il y en a qui datent de cinq et de dix ans. Moussa Baldé promet d’utiliser toute son énergie pour faire en sorte que le maximum de chantiers soit terminé le plus tôt possible.



Ce qui va permettre à l’Uasz d’entrer dans une autre dimension en termes de capacités, pédagogique et sociale. «L’Uasz, c’est mon bébé, on va tout faire pour qu’elle grandisse comme il se doit, avec des amphis qui marchent. L’attente a été longue, nous ferons tout pour qu’elle soit la plus brève possible», promet le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

