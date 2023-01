Sénégal : un soldat tué et sept autres blessés lors d’opérations de sécurisation (armée) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : un soldat tué et sept autres blessés lors d’opérations de sécurisation (armée) Publié le dimanche 22 janvier 2023 | Xinhua

© Présidence par DR

59e fête nationale d`indépendance - L`Impressionnant défilé militaire

Dakar, le 4 avril 2019 - À l`occasion de la célébration de la fête nationale d`indépendance, l`Armée nationale a offert lors d`un défilé un spectacle impressionnant mettant en relief ses nouvelles acquisitions militaires. Tweet

Un soldat sénégalais a trouvé la mort et sept autres ont été blessés au cours d'actions militaires menées contre des "forces hostiles en errance dans la zone transfrontalière avec la Gambie", a rapporté vendredi le service de presse de l'armée.



Légèrement atteints, six des blessés sont ''déjà sortis" de l'hôpital militaire de Ziguinchor et le septième a été évacué par voie aérienne militaire vers l'Hôpital principal de Dakar, a-t-on ajouté.



L'armée a souligné qu'elle poursuivait "résolument et sans répit des actions ciblées pour interdire toute tentative de sanctuarisation de la plus petite portion du territoire national par des bandes armées" du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC). Selon elle, les actions en cours, entamées depuis le 14 janvier, ont permis d'atteindre tous les objectifs fixés.