La Secrétaire d'État au Trésor américain loue le partenariat privilégié entre le Sénégal et les États-Unis

La Secrétaire d’État au Trésor américain, Janet Yellen, a entamé la première étape de sa tournée africaine par le Sénégal.



Janet Yellen est arrivée à Dakar, vendredi 20 janvier 2023, accueillie par les autorités sénégalaises. En début d’après-midi, elle a été reçue par le président de la République, Macky Sall, au Palais présidentiel.



Avec le chef de l’État sénégalais, la Secrétaire d’État au Trésor américain a eu une longue discussion autour du partenariat stratégique entre le Sénégal et les États-Unis. Janet Yellen a d’ailleurs évoqué au cours de l’entretien l’importance que représente le Sénégal pour les États-Unis dans le cadre du partenariat privilégié qui les unit.



L’audience accordée par le président Macky Sall à Janet Yellen a été également l’occasion d’aborder des sujets relatifs aux défis communs tels que la sécurité alimentaire.



La Secrétaire d’État au Trésor américain a par ailleurs salué le leadership du Président Macky Sall qui a porté la voix de l’Afrique durant sa présidence en exercice de l’union africaine.



Avant d’être reçue par le président Macky Sall, Janet Yellen a eu plusieurs séances de travail avec des membres du gouvernement, notamment la ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal.



La tournée africaine de Janet Yellen va se poursuivre par les prochaines étapes qui la mèneront en Zambie et en Afrique du Sud. La tournée africaine de la Secrétaire d’État au Trésor américain s’achèvera le 28 janvier.



Makhtar C.