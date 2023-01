Communiqué de la Direction du Commerce Intérieur relatif à une suspicion sur la présence de plastique dans des lots de riz parfumé de la marque Royal Umbrella - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Communiqué de la Direction du Commerce Intérieur relatif à une suspicion sur la présence de plastique dans des lots de riz parfumé de la marque Royal Umbrella Publié le samedi 21 janvier 2023 | aDakar.com

© Autre presse

L`indice du prix à la consommation a connu une baisse

Tweet

Une vidéo largement partagée via les réseaux sociaux a fait état d’une suspicion sur la présence de plastique dans des lots de riz parfumé de la marque Royal Umbrella. Ces faits se sont déroulés dans un pays africain où ledit riz a été interdit de vente.



Par précaution et conformément à sa mission de protection des consommateurs, la Direction du Commerce intérieur (DCI) a pris les actes conservatoires suivants :



- une saisie des quantités de riz de la marque citée supra détenues dans les magasins de l’importateur ;

- des prélèvements d’échantillons représentatifs du lot saisi, transmis à des laboratoires de la place, notamment le Laboratoire national d’Analyse et de Contrôle (LANAC), aux fins d'analyses pour établir la présence ou non de corps étrangers (plastique) et l’aptitude du riz précité à la consommation humaine.



Les analyses effectuées ne révèlent pas la présence de corps étrangers dans

les échantillons prélevés.



Ces résultats confortent le certificat phytosanitaire délivré par le fournisseur et les contrôles préalables d’usage, attestant de l’aptitude à la consommation du produit, avant son introduction sur le marché.



La Direction du Commerce Intérieur rappelle, conformément à sa mission de veille et de sécurité sanitaire des aliments, que toutes les dispositions sont prises pour assurer la mise sur le marché sénégalais de produits sains et conformes aux normes en vigueur.



Dakar, le 19 janvier 2023



La Direction du Commerce intérieur