Audience de Macky à Marine Le Pen : La colère noire de Mimi Publié le samedi 21 janvier 2023

Macky Sall et Aminata Touré

La visite de la cheffe du Front national au Sénégal fait débat. Une pilule difficile à avaler pour beaucoup des responsables politiques, de membres de la société mais aussi de de citoyens lambda. Et depuis que Marine Le Pen a foulé le sol du pays de Teranga beaucoup de voix se sont élevés pour fustiger la démarche des autorités qui ont laissé celle qui rate pas d’occasion pour déverser sa bile sur les africains vivant en France.



Mais ce qui irrite le plus d’une dans cette visite, c’est d’apprendre que Marine Le Pen a été reçu en audience au Palais de la République par le chef de l’État Macky. Dans un post publié sur Twitter, l’ancien première ministre Aminata Touré n’a pas caché sa colère mais aussi sa surprise. “Je n’ose pas croire que cette information est vraie. Si c’est le cas, nos compatriotes sénégalais et africains vivant en France qui subissent depuis des décennies les attaques racistes et xénophobes du Front National apprécieront”, a fulminé la députée. Selon le journal Le Point, Marine Le Pen a été reçue, par le chef de l’État sénégalais, Macky Sall mercredi soir, 18 janvier, au palais présidentiel de Dakar.

