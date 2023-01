Dernière minute : Adji Sarr porte plainte contre Cheikh Bara Ndiaye et Walfadjiri (Maty 3 Pommes) - adakar.com

Dernière minute : Adji Sarr porte plainte contre Cheikh Bara Ndiaye et Walfadjiri (Maty 3 Pommes) Publié le samedi 21 janvier 2023

© Autre presse par DR

Adji Sarr

Les plaintes s’enchaînent dans le cadre du dossier Sweet Beauté. Cette fois-ci, c’est l’ancienne employée de Ndeye Khady Ndiaye qui a décidé de saisir la justice.



Adji Sarr, en personne, a décidé de déposer une plainte contre contre Cheikh Bara Ndiaye, le groupe Walfadjiri et son Directeur des programmes Moustapha Diop. Elle les traduit en justice pour diffamation, atteinte à son honneur, son image et mise en danger de sa vie par le biais des médias.



La plainte a été déposée ce vendredi 20 janvier 2023. Cheikh Bara et compagnie devront apporter les preuves de leurs accusations à l’endroit d’Adji Sarr, selon la journaliste Maty Fall, alias Maty 3 Pommes.