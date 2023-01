Les avertissements de Guy Marius: « Le meeting de Keur Massar pourrait être émaillé de provocations » - adakar.com

Guy Marius Sagna, activiste

Le leader du Pastef , Ousmane Sonko, va organiser un méga meeting ce samedi à Keur Massar en vue de la Présidentielle de 2024. Un grand rendez-vous pour les patriotes, d’ailleurs, ce sera l’occasion de rendre hommage à Mariama Sagna, assassinée en 2018. Et Guy Marius Sagna d’alerter sur la provocation du pouvoir pour arrêter Sonko



« L’appel de notre candidat, Ousmane Sonko, à la résistance contre le prolongement judiciaire du complot politique du clan présidentiel pour l’éliminer de la course à l’élection présidentielle de 2024 est totalement légitime et justifié.



Cet appel implique donc :



– de nous tenir prêts, déterminés et massivement partout au Sénégal dans les villes comme dans les villages et dans la Diaspora



– Nous ne devons pas du tout tomber dans le piège d’ouvrir les premiers les hostilités



– nous devons organiser la vigilance et le niveau maximal d’unité de notre camp patriotique, celui de la démocratie, de l’État de droit et du respect de la constitution qui interdit « plus de deux mandats consécutifs » présidentiels.



La tactique du pouvoir est de pousser à ce que les hostilités commencent par notre camp et d’organiser des provocations pour arrêter Sonko.



Le meeting de Keur Massar pourrait être émaillé de provocations comme lors du Nemekoutour à Tchiky mais avec le but d’arrêter, donc vigilance.



Laissons Macky Sall commencer les hostilités. Il n’a qu’à commencer rek.



