Opérations de sécurisation en zone militaire N°5 – La Dirpa fait le point: Un mort et 7 blessés (officiel) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Opérations de sécurisation en zone militaire N°5 – La Dirpa fait le point: Un mort et 7 blessés (officiel) Publié le vendredi 20 janvier 2023 | Senego

© Autre presse par DR

Le bras de fer semble engagé entre Abidjan et Bamako dans l’affaire des soldats ivoiriens détenus au Mali.

Tweet

Un mort et 7 blessés, c’est le bilan officiel des opérations en cours de sécurisation en zone militaire N°5. Dans un communiqué publié ce vendredi 20 janvier et exploité par Senego, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) a fait savoir que « les Armées ont perdu au combat un militaire, le soldat de 2eme classe Waly Faye du bataillon de commandos, et enregistrés sept blessés, dont six légers pris en charge et déjà sortis de l’hôpital militaire de Ziguinchor, et un blessé évacué par voie aérienne militaire et présentement en soins à l’hôpital Principal de Dakar ».



Le document renseigne qu’ils « bénéficieront tous des honneurs militaires à la hauteur de leurs sacrifices au service de la Nation, et des mesures d’accompagnement sociales prévues par le commandement et les hautes autorités de l’Etat »



#DirpaCasamance #MFDCÀZiguinchor #MilitaireTué