Sénégal – Marine Le Pen après avoir été reçue par Macky Sall: « c’est un homme charmant »

Marine Le Pen reçue par Macky Sall

Le secret de la rencontre entre la leader de l’Extrême Droite française et le chef de l’État sénégalais a été bien gardé. La rencontre, discrète, a finalement eu lieu au palais de la République sénégalaise.



Selon le média français Le Point qui livre l’information en primeur, c’est dans la soirée du mercredi 18 janvier, que la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen a été reçu, pour une heure, par le président sénégalais.



Après avoir consacré des visites dans plusieurs localités du Sénégal sur les thèmes de la souveraineté alimentaire, de la santé ou de la présence militaire, la rencontre avec le chef de l’État sénégalais devait être le point d’orgue de la visite de trois jours de la femme politique.



Seulement la rencontre avec le président sénégalais s’est faite en toute sobriété au palais présidentiel sénégalais. Une image de la rencontre des deux personnalités n’a filtré.



« C’est un homme charmant. Nous avons eu une conversation intéressante et chaleureuse, livre au Point Marine Le Pen. Nous avons abordé la nécessaire coopération entre le Sénégal et la France