Les plaintes s'enchainent contre Cheikh Yérim Publié le vendredi 20 janvier 2023

Cheikh Yérim, journaliste

Après Ousmane Sonko et le capitaine Touré, c’est au tour de Cheikh Tidiane Ndiaye, ancien Dg de la société Aviation handling service (AHS) d’annoncer une plainte contre le journaliste Cheikh Yerim Seck



«Dans son ouvrage ‘…Passage sous scanner d’un pouvoir africain’, monsieur Cheikh Yérim Seck a proféré à la page 84 du livre des allégations à mon égard, qui portent atteinte à mon honneur et à ma réputation, a dénoncé ce dernier, repris par Source A. Un tel comportement ne peut être admis.»





La plainte, diffamation publique et diffusion de fausses nouvelles, a été déposée à la Division des investigations criminelles (DIC).



Dans le livre, le plaignant n’a pas apprécié d’être présenté comme «l’homme de confiance» d’Abdoulaye Sylla, le boss de la société Ecotra, et à la tête d’un «juteux» marché à Diamniadio, culminant à plusieurs dizaines de milliards F CFA.



«Macky Sall devra expliquer ce que Abdoulaye Sylla a fait d’AHS, entreprise arrachée à une société-écran prétendument créée par Karim Wade, de ses actifs, des profits tirés de sa gestion avant sa liquidation», a écrit le journaliste.

