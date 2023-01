Ousmane Sonko : « Aujourd’hui, Macky Sall n’est plus notre adversaire politique » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ousmane Sonko : « Aujourd’hui, Macky Sall n’est plus notre adversaire politique » Publié le vendredi 20 janvier 2023 | senenews.com

© Autre presse par DR

Sénégal: Ousmane Sonko revient sur son audition face au juge et dénonce les «comploteurs»

Tweet

Face à la presse ce jeudi, le leader de Pastef, Ousmane Sonko a évoqué la décision du Doyen des juges de l’envoyer à la chambre criminelle, dans l’affaire Adji Sarr. Pour lui, Maham Diallo, Doyen des juges, n’est plus un magistrat, mais un homme politique. D’ailleurs, pour lui, son seul adversaire politique n’est plus le chef de l’Etat, mais les juges et magistrats de ce pays.



« Avec tout ce qui s’est passé, je considère Maham Diallo comme un homme politique. Aujourd’hui, notre adversaire politique n’est plus Macky Sall. Notre seul adversaire, ce sont les juges et les magistrats », a déclaré le leader de Pastef.



Il précise également qu’il a répondu à toutes les questions des juges et des avocats d’Adji Sarr durant ses convocations, mais a décidé de ne pas répondre à Maham Diallo parce que ce dernier a pris sa décision avant même le début de l’instruction.