News Sport Article Sport CHAN 2023: Pape Thiaw, le « talonnier » sur les pas d’Aliou Cissé Publié le vendredi 20 janvier 2023 | RFI

© Autre presse par DR

CHAN 2023: Pape Thiaw, le « talonnier » sur les pas d’Aliou Cissé

Le sélectionneur local du Sénégal, membre de la génération 2002, a l’ambition d’écrire son nom dans le football sénégalais en tant qu'entraîneur. Comme son ex-coéquipier et mentor Aliou Cissé, champion d’Afrique avec les Lions.



De notre envoyé spécial à Annaba,



« Le Talonnier » ! L’anecdote sur ce barbarisme le fait grandement sourire. Sur le fronton de sa maison familiale dans le quartier Ouagou Niayes de Dakar, une peinture a longtemps représenté Pape Thiaw, le « talonneur » pour figer dans le temps le geste technique. Cette talonnade de l’attaquant des Lions qui lançait, il y a plus de 20 ans, Henri Camara vers son but en or contre la Suède (2-1 a.p) au Mondial 2002. La « fresque » a vécu et a disparu lentement, accompagnant la carrière du joueur qui allait également glisser de la pelouse au banc d’entraîneur.