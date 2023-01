Les transporteurs du Sénégal en grève contre les mesures sur l’insécurité routière - adakar.com

Les transporteurs du Sénégal en grève contre les mesures sur l'insécurité routière Publié le jeudi 19 janvier 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Sénégal: les transporteurs routiers en grève pour dénoncer le racket

Au Sénégal, une grève dans le secteur des transports a débuté ce mercredi. Plusieurs syndicats sont mobilisés pour dénoncer les mesures prises le 9 janvier dernier pour lutter contre l’insécurité routière. Un plan annoncé dans la foulée de l’accident meurtrier survenu dans le département de Kaffrine. Mais certains transporteurs protestent contre le manque de concertation, et l’impossibilité d’appliquer certaines dispositions.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Un calme inhabituel règne à la gare routière des Beaux Maraîchers de Pikine, point de départ pour quitter la capitale vers l’intérieur du pays. Ousmane Cissé est chauffeur de bus, il est en grève. Ce qui l’inquiète le plus, c’est l’interdiction des porte-bagages, même si le gouvernement a accordé un délai d’un an pour les démonter. Le porte-bagage l'intéressait car il permettait de transporter d'autres bagages de personnes qui n'étaient pas dans la voiture, explique-t-il. Il augmentait ainsi ses revenus pour pouvoir payer l'essence.