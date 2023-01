CHAN 2023 : Le Sénégal chute devant l’Ouganda avec encore un penalty manqué - adakar.com

News Sport Article Sport CHAN 2023 : Le Sénégal chute devant l’Ouganda avec encore un penalty manqué Publié le jeudi 19 janvier 2023 | senenews.com

CHAN 2023 : Le Sénégal chute devant l’Ouganda avec encore un penalty manqué

Quatre jours après la victoire contre la Côte d’Ivoire (1-0), l’Equipe Nationale du Sénégal s’est inclinée contre toute entente face à l’Ouganda pour son deuxième match du CHAN. Les Lions doivent éviter une nouvelle défaite contre la RD Congo, dimanche, pour se hisser en quart.



Samedi soir, la fête était au rendez-vous après le court mais probant succès contre la Côte d’Ivoire. Cinq jours plus tard, l’Equipe Nationale du Sénégal retrouvait le Stade d’Annaba afin y affronter l’Ouganda à l’occasion de la deuxième journée du Championnat d’Afrique des Nations.



En tête du classement du Groupe B avant cette rencontre, les Lions avaient pour ambition de l’emporter pour assurer la première place, donc les quarts de finale. À l’arrivée, c’est une tout autre histoire qui s’est produite. Avec un penalty et un but encaissé dans la foulée, les hommes de Pape Thiaw n’ont jamais retrouvé le fil du match. Il faudra jouer la finale face à la RDC dans 4 jours.



