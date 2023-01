Accidents au Sénégal : Yewwi Askan Wii (YAW) donne des orientations à l’Etat - adakar.com

Accidents au Sénégal : Yewwi Askan Wii (YAW) donne des orientations à l'Etat Publié le jeudi 19 janvier 2023

Avec les nombreux cas d’accidents qui secouent le senegal ces derniers jours, Ousmane Sonko et Cie (Yewwi Askan Wii) se disent consternés par ce qui passe dans le pays surtout avec ce nouvel accident de la route survenu dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 janvier 2023 à Sakal dans la région de Louga. Ils appellent l’Etat à prendre davantage ses responsabilités et des mesures idoines.

Face aux nombreux accidents, la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) appelle l’Etat à prendre davantage ses responsabilités pour assurer la sécurité des citoyens sur nos routes et arrêter les effets d’annonces sans lendemain. « Encore 20 morts qui viennent s’ajouter aux 41 de la semaine dernière à Kaffrine », se désole la coalition Yewwi Askan Wi.





Près d’une semaine après le tragique accident de Sikolo (Kaffrine à 250 km de Dakar), le Sénégal vient d’enregistrer un autre accident mortel. Le nouveau drame est survenu ce matin, dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 janvier aux environs de 5 h à Sakal, région de Saint Louis dans le nord du pays. Le bilan provisoire et officiel fait état de 19 morts et plusieurs blessés.



Le 8 janvier, ce sont plus de 40 personnes qui avaient été tuées dans le télescopage de deux bus dans le centre, remettant en lumière les maux de la route bien connus au Sénégal comme dans de nombreux pays d’Afrique : vétusté et aménagement dangereux des véhicules, conduite inconsidérée, ou encore corruption répandue des agents chargés de faire respecter les lois ou passer le permis de conduire.





La coalition Yewwi Askan Wi présente ses condoléances à toute la nation et particulièrement aux familles des victimes.