À Dakar, Marine Le Pen vante le système de santé du Sénégal, « symbole d’excellence et un exemple pour tout le continent africain » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique À Dakar, Marine Le Pen vante le système de santé du Sénégal, « symbole d’excellence et un exemple pour tout le continent africain » Publié le mercredi 18 janvier 2023 | actucameroun.com

© Autre presse par DR

Marine Le Pen poursuit sa visite à Dakar, au Sénégal

Tweet

Au troisième jour de sa visite au Sénégal, Marine Le Pen a visité un établissement public de santé, incontournable dans le système sanitaire sénégalais: le Centre hospitalier universitaire de Fann.



Une visite qui a été l’occasion pour la leader de l’Extrême-Droite française de louer la bonne santé du système sanitaire du Sénégal qu’il érige en modèle pour le continent africain.



« Nous avons visité aujourd’hui le centre hospitalier universitaire de Fann et échangé avec la direction autour des enjeux de la coopération entre la France et le Sénégal en matière de santé. Nous ne souhaitions pas passer au Sénégal sans visiter son système de santé, symbole d’excellence et un exemple pour tout le continent africain. Le pays permet notamment à ses voisins de bénéficier de formations de médecine spécialisée », a écrit Marine Le Pen sur Twitter.