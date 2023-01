TER : des usagers séduits par la qualité du service - adakar.com

Économie TER : des usagers séduits par la qualité du service Publié le mercredi 18 janvier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par LM & PMD

Inauguration officielle du Train Express Régional

Dakar, le 27 décembre 2021 - le président de la République a procédé, ce lundi 27 décembre 2021, à l`inauguration du Train Express Régional (TER), désormais mis en service. Tweet

Des usagers du Train express régional (TER) ont salué les qualités services du Train express régional (TER) à l’occasion de la célébration de la première année d'exploitation commerciale de ce moyen de transport moderne reliant Dakar à Diamniadio, a appris l’APS.



‘’Ce qui se passe aujourd’hui au niveau de la gare ferroviaire, avec tout ce beau monde montre que le TER est le moyen de transport le plus privilégié par la population de Dakar et sa banlieue’’ a confié à l’APS Abdou Basse, un vendeur trouvé, mardi, à la gare de Dakar.



Pour cet anniversaire, le chef de l'Etat a offert gratuitement le voyage à bord du TER pour toute la journée de mardi. Le train a célébré à cette occasion son 17 millionième passager.



Selon M. Basse, le TER ‘’a bien montré qu’il est un moyen de mobilité urbaine qui a révolutionné le secteur du transport dans la capitale’’. Il s'est dit impressionné par l’affluence quotidienne de la clientèle depuis la mise en circulation de ce train moderne.



Lamine Diop, un usager régulier, dit constater ‘’de plus en plus'' l'utilité du TER.



‘’Cela reflète également la problématique du transport au Sénégal’’, a-t-il dit, estimant que le TER ‘’est un moyen de transport à développer'' dans tout le pays.



Agée d’une cinquantaine d’années et habitant Thiaroye, Marième Kane prend ‘’fréquemment'' le TER qu'elle trouve ‘’rapide et propre''.



Sylla Basse, elle ne cache sa fièrté d'emprunter le TER entre Rufisque et Dakar.



‘’Nous sommes très fiers du TER et des services. Je le prends tous les jours à 6 heures du matin depuis Rufisque pour aller au travail comme à la descente parfois à des heures tardives’’, a t-elle confié.



Elle a plaidé pour l'augmentation des rames ‘’'surtout aux heures de pointe''.