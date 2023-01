Le maire Mame Boye Diao sonne le promoteur d’arrêter immédiatement les travaux - adakar.com

Le maire Mame Boye Diao sonne le promoteur d'arrêter immédiatement les travaux Publié le mercredi 18 janvier 2023 | Enquête Plus

Ce lundi 16 janvier, le maire de la commune de Kolda, Mame Boye DIAO, a envoyé une sommation au promoteur pour l’arrêt immédiat des travaux de la station d’essence. A cela fait suite au cri de cœur des populations qui interdisent la construction de ladite station sur les berges du fleuve Casamance.



Les travaux du chantier de construction d’une nouvelle station d’essence sur les berges du fleuve Casamance ont été suspendus, suite à la réaction du maire de Kolda. Et pour cause, les Koldois disent niet à la construction d’une nouvelle station d’essence sur les berges du fleuve. Ils sont contre sa mise sur pied. Ils ont alerté sur l’impact négatif de ce projet sur l’environnement. Pour eux, c’est une question de sécurité.



Les membres du collectif pour la sauvegarde et l’aménagement du Fleuve sur ce chantier à polémiques disent avoir saisi toutes les autorités étatiques dans cette affaire. D’ailleurs, ils disent ne pas comprendre comment le promoteur de cette nouvelle station d’essence a pu détenir des papiers en bonne et due forme et engager les travaux. Ils dénoncent une agression de l’environnement.



Un cri de cœur qui porte ses fruits



Face au refus catégorique des populations pour l’implantation d’une nouvelle station d’essence sur les berges du fleuve, le maire de la commune de Kolda, Mame Boye Dia s’est rangé du coté des populations pour stopper les travaux du nouveau chantier que certains membres du collectif pour la sauvegarde et l’aménagement du Fleuve disent que la construction d’une telle station d’essence au bord du fleuve est un « danger écologique ».



Fort de ce constat, le maire a répondu favorablement aux cris de cœur des populations. Car, ces dernières demandaient avec insistance l’arrêt de ces travaux en cours sur le domaine fluvial. Et pour mettre fin à cette polémique, Mame Boye Diao a envoyé, ce lundi 16 janvier, une sommation pour l’arrêt immédiat des travaux de la station au niveau des berges du fleuve Casamance.



Cette décision de l’autorité municipale donne un ouf de soulagement pour les populations et les défenseurs de l’environnement qui persistent et signent l’arrêt définitif du chantier à polémique. Entant donné que l’édile de la commune de Kolda ambitionne de mettre en œuvre un important programme d’aménagement de ces berges du fleuve.



Une ambition appuyée par le président du conseil départemental qui a commandité une étude en vue d’aller vers l’exécution de projets de développement et de changement pour les populations à partir de ce cours d’eau.



NFALY MANSALY

