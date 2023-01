La grève des transporteurs et la gestion budgétaire 2023 au menu - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société La grève des transporteurs et la gestion budgétaire 2023 au menu Publié le mercredi 18 janvier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Sénégal: les transporteurs routiers en grève pour dénoncer le racket

Tweet

Les journaux reçus mercredi à l’APS ont essentiellement mis l’accent sur la grève entamée par certains transporteurs en réaction aux mesures prises par le gouvernement pour améliorer la sécurité routière et le lancement officiel de la gestion budgétaire de l’année 2023.



Une partie des regroupements de transporteurs du pays ont entamé mercredi une grève illimitée pour protester contre certaines des 22 mesures prises à l'issue d'un Conseil interministériel organisé au lendemain d'un accident particulièrement meurtrier (42 morts et une centaine de blessés) survenu le 8 janvier près de Kaffrine, une ville du centre du Sénégal située à quelque 250 kilomètres de Dakar, la capitale.



L’interdiction de transporter des voyageurs sur les routes interurbaines entre 23 heures et 5 heures, l’interdiction des porte-bagages, la limitation à dix ans de la durée d’exploitation des véhicules de transport de personnes et à quinze ans de celle des véhicules de transport de marchandises font partie des mesures prises.



‘’Grève illimité dans les transports à partir de ce jour : Mansour Faye avertit les fautifs’’, mentionne à sa Une Sud Quotidien.



Dans les colonnes de Sud, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres terrestres et du Désenclavement assure que allait être ferme dans l’application des directives contre l’insécurité routière, décidées lors du Conseil interministériel du lundi 9 janvier dernier’’.



En conférence de presse, il a assuré que tout sera fait pour faire appliquer les 22 mesures sur les accidents et la sécurité routière’’.



‘’Mouvements d’humeur des transporteurs : Mansour ferme au volant’’, relève Le Quotidien. Il ajoute, citant le ministre en charge des Transports que ‘’sur le respect des mesures : l’Etat ne recule pas’’.



Abordant les difficultés dans le secteur des transports après la série d’accidents mortels dernièrement constatée, Le Quotidien signale que Mansour Faye ‘’veut garder le contrôle’’. Selon la publication, le ministre des Transports, en conférence de presse, mardi, a assuré que ‘’toutes les mesures sont prises pour que les transporteurs qui se sont démarqués de la grève travaillent sans entrave.



‘’Mansour Faye assurance tous risque’’, tire Bès bi le journal.



Sur les accidents de la route et les 22 mesures prises par le Gouvernement, le ministre soutient que ‘’le Gouvernement a privilégié le dialogue avec tous les acteurs, principalement avec les syndicats des transporteurs routiers autant avec dans la prise des mesures que dans leur mise en œuvre’’.



De son côté, Le Soleil a mis l’accent sur du premier anniversaire du Train Express régional (TER) en écrivant en Une : ‘’AN 1 de l’exploitation commerce du Train express régional : Les usagers veulent de nouvellement rames’’.



Selon le journal, ‘’17 millions de personnes ont voyagé à bord du TER soit presque l’équivalent de la populations’’



D’autres quotidiens sont largement revenus, au lancement officiel de la gestion budgétaire de l’année 2023, présidé par le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ.



‘’Taux d’engagement de 95%, d’ordonnancement 95,4%..., le budget de 2022 exécuté dans de bonnes conditions’’, note l’AS.



Selon la publication, le ministre des Finances et du Budget, procédant mardi au lancement officiel de la gestion budgétaire de l’année 2023, ‘’s’est vanté de la bonne exécution du budget 202, qui selon lui a connu un taux d’engagement de 95,;7% et d’ordonnancement qui s’élève à 95, 4%’’.



‘’Pour l’année budgétaire en cours, Mamadou Moustapha Bâ rassure sur les orientations du gouvernement pour la mobilisation des crédits’’, ajoute l’AS.





‘’Exécution budget 2023 : Mamadou Moustapha Bâ veille au grain’’, selon Enquête.



Relatant le lancement de la gestion budgétaire au titre de l’année 2023, le ministre Bâ dans des propos rapportés par le journal souligne : ‘’il s’agit d’apporter des informations, de confronter les points de vue, dans une perspective d’enrichissement mutuellement bénéfique qui met en exergue l’expertise et l’expérience de l’ensemble des parties prenantes à l’exécution du budget’’.



Enquête ajoute, citant le ministre que sur ‘’les 6 411, 5 milliards arrêtés comme budget 2023 pour le Sénégal, un taux de 5% a déjà été exécutée.



‘’Souveraineté alimentaire, poursuite des marqueurs sociaux : Les grands axes du budget 2023’’, indique Kritik.



Le journal rapporte que le ministre des Finances a fait savoir que le budget 2023 s’attachera à lmettre en place des conditions pour la souveraineté alimentaire, la poursuite des marqueurs sociaux, le renforcement des infrastructures de désenclavement et d’amélioration de la mobilité et de renforcement de l’accès aux service essentiels’’.



La même question est traitée par l’Info qui note que le budget 2022 ‘’est exécuté a été exécuté à un taux d’engagement de 95,7%’’.





SG/AKS