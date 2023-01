Richard-Toll - Marine Le Pen vante le leadership de la Compagnie Sucrière Sénégalaise, “un leader mondial dans la production de sucre“ - adakar.com

Richard-Toll - Marine Le Pen vante le leadership de la Compagnie Sucrière Sénégalaise, "un leader mondial dans la production de sucre" Publié le mercredi 18 janvier 2023

Marine Le Pen a visité des installations agricoles à Ross Béthio et Richard-Toll

La présidente du Rassemblement national (Rn) a entamé, mardi 17 janvier 2023, une visite au Sénégal où la femme politique française a rencontré des acteurs économiques au Sénégal.



Pour sa première journée de visite au pays de la Téranga, l’ex candidate à la présidentielle a visité la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) à une quarantaine de kilomètres de Dakar. Sur le site de l’unité industrielle, Marine Le Pen a loué le leadership de la CSS, incontournable "dans la production de sucre".



"La Compagnie Sucrière Sénégalaise est implantée depuis 50 ans. Elle est le premier employeur privé du pays, un leader mondial dans la production de sucre.Elle contribue au rayonnement économique du pays, tout en favorisant l’économie locale de Richard-Toll. Ici, l’entreprise maîtrise toute la chaîne industrielle du sucre de canne. De la récolte à la production, de sucre mais aussi de mélasse et d’éthanol. Un véritable savoir-faire, au bénéfice de l’économie du Sénégal et qui crée de nombreux emplois", a déclaré Marine Le Pen.



Avant l’étape de Richard-Toll, Marine Le Pen était déjà à Ross-Béthio, toujours dans la région de Saint-Louis. La femme politique et sa délégation ont visité "l’usine de la Compagnie agricole de Saint-Louis, plus grande rizerie d’Afrique de l’Ouest.



Séduite par l’exploitation agricole, Marine Le Pen a néanmoins noté que le Sénégal continue d’importer une bonne partie des besoins de sa population ."De telles initiatives privées comme la CASL doivent être encouragées. Elles contribuent au développement du pays et à son ambition d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. Malgré le développement de sa filière agricole, le Sénégal est largement importateur pour subvenir aux besoins de sa population. Le co-développement avec l’Afrique doit permettre au continent d’atteindre la souveraineté alimentaire. C’est une ambition qui doit être défendue", a écrit Marine Le Pen sur Twitter.



À Ross Béthio, la leader de l’Extrême-Droite française a échangé avec les élus locaux sur les enjeux de la coopération entre la France et le Sénégal. "Plus de coopération, c’est plus de développement, plus d’emploi et de sécurité alimentaire", a-t-elle plaidé.



Makhtar C.