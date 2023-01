Mansour Faye: « Ceux qui demandent ma démission doivent avoir plus d’endurance » - adakar.com

Mansour Faye: « Ceux qui demandent ma démission doivent avoir plus d'endurance » Publié le mercredi 18 janvier 2023

Mansour Faye, le maire sortant et ministre des Transports

Depuis l’accident de Sikilo, dans le département de Kaffrine, qui a causé 44 morts, la tête du ministre des Transports terrestres, Mansour Faye, est réclamée par plusieurs pans de la société, notamment l’opposition. Une demande soulevée encore au lendemain du choc de Sakal qui a occasionné 20 décès.



Le ministre des Transports terrestres a répondu à ses détracteurs, lors d’une conférence de presse, ce mardi. « Nous sommes dans le temps de l’action et je conseille à ces citoyens d’avoir plus d’endurance. Moi, je me focalise sur la mission que le président a voulu bien me confier. Je ferai de mon mieux pour m’acquitter de mes tâches et d’apporter des solutions aux préoccupations des Sénégalais. Ceux qui parlent n’ont qu’à continuer », dit-il.



