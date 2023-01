Transport interurbain: AFTU se démarque du mouvement de grève lancé (communiqué) - adakar.com

L’AFTU tient à informer que l’Association n’est ni de prés ni de loin mêlée à une quelconque grève agitée ces derniers jours par des syndicats de transporteurs et que son nom ne saurait être citée à ce titre.



Ses membres continueront à assurer pleinement le service public de transport urbain avec leurs minibus à Dakar et sur l’étendue du territoire au service des populations.



Elle fait appel à l’Etat, au Ministre chargé des transports et à son collègue de l’intérieur, pour que la sécurité des minibus, des passagers et du personnel soit assurée, afin que les sénégalais bénéficient pleinement du service de transport urbain, auquel ils ont droit.



Le Président Mbaye Amar



Dakar, le 17 janvier 2023