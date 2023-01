BNDE (Sénégal): Nomination d’un nouveau Directeur Général - adakar.com

Thierno Sy, directeur général de la BNDE

La Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) annonce la nomination de Mr Abdoulaye NIANE en qualité de nouveau Directeur Général de la banque à l’issue de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 12 Janvier 2023 à Dakar.



Mr NIANE est un expert en fiscalité, inspecteur des Impôts et Domaines, ayant totalisé une quinzaine d’années d’expériences dans l’administration sénégalaise (DGID).



Il succède à ce poste Mr Thierno S. N. SY qui après une riche carrière bancaire de plus 35 ans au plan national et international est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il laisse à son successeur la charge de poursuivre les grands chantiers démarrés par la banque dans le cadre du nouveau plan stratégique.