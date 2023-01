Marine Le Pen au Sénégal pour une visite de trois jours - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Marine Le Pen au Sénégal pour une visite de trois jours Publié le mardi 17 janvier 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Marine Le Pen, candidate du parti d`extrême droite française Rassemblement national (RN) à l`élection présidentielle

Tweet

Préparé de longue date, le voyage a été tenu secret jusqu'à la dernière minute. L'ex-candidate à la présidentielle et cheffe du groupe RN à l'Assemblée compte détailler aux acteurs locaux sa vision des relations entre l'Europe et le continent africain.



À l'heure où Marine Le Pen embarquait dans l'avion à destination de Dakar ce lundi, son entourage entretenait le plus grand mystère sur le programme de ses trois jours au pays de la Téranga. Selon le journal L'Opinion, la leader du Rassemblement national a prévu « plusieurs échanges avec des acteurs de la société civile et des responsables politiques sénégalais », mais on ne sait pas si elle rencontrera le chef de l'État Macky Sall.