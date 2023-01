Accident de Sakal : Retour sur les lieux de l’accident mortel - adakar.com

Accident de Sakal : Retour sur les lieux de l'accident mortel Publié le mardi 17 janvier 2023

Un accident de la route fait au moins 19 morts à hauteur de Sakal

L’accident qui a impliqué un car de transport en commun (Ndiaga Ndiaye) et un camion avait fait un premier bilan de 21 morts et 24 blessés dont 7 graves évacués à Dakar par hélicoptère. Il est depuis passé à 22.



Un blessé grave, décédé au cours de son évacuation sur Dakar porte le bilan à 22 morts après l’accident survenu ce matin dans la commune de Ngeun Sarr (arrondissement de Sakal, département de Louga (nord), informe le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Cet accident tragique est survenu une semaine après celui de Sikilo, une localité du centre du Sénégal, qui avait fait 42 morts et une centaine de blessés.



Notre équipe s’est rendu sur les lieux de l’accident pour constater les dégâts de l’accident.



#AccidentDeSakal #Louga