L’élimination au Mondial est « pire qu’un décès familial »; une star brésilienne au cœur d’une polémique

Publié le mardi 17 janvier 2023



L’attaquant brésilien Richarlison affirme que l’élimination de la Coupe du monde lui a fait plus de mal que la mort d’un membre de sa famille.



Richarlison et ses coéquipiers de la Selecao ont été éliminés de la compétition au Qatar au stade des quarts de finale, battus par la Croatie aux tirs au but. On attendait beaucoup de la nation sud-américaine, qui était considérée comme la favorite de la compétition avant le début du tournoi.



« C’est un coup dur, je ne sais pas. Je pense que c’est pire que de perdre un membre de sa famille« , a déclaré Richarlison à ESPN lorsqu’on lui a demandé s’il s’était remis de sa déception. « Il a été difficile de s’en remettre. Encore aujourd’hui, quand je regarde des vidéos sur mes réseaux sociaux, cela me rend triste. Mais nous devons aller de l’avant. Je suis encore jeune, je pense que j’ai encore une ou deux Coupes du monde à disputer. Je vais continuer à travailler dur pour que les choses recommencent à couler, que les buts commencent à sortir, ce que je sais faire sur le terrain. »



Richarlison a été le meilleur buteur du Brésil lors de la Coupe du monde, marquant trois buts lors de ses quatre apparitions avec les hommes de Tite. Le joueur de 25 ans a également remporté le prix du but du tournoi pour sa bicyclette contre la Serbie.



