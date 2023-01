Accident à Sakal – Macky Sall hausse le ton : « Encore un autre accident mortel… Cela met en évidence la nécessité de… » - adakar.com

Accident à Sakal – Macky Sall hausse le ton : « Encore un autre accident mortel… Cela met en évidence la nécessité de… » Publié le lundi 16 janvier 2023

C’est un début d’année 2023 macabre que le Sénégal est en train de traverser depuis le début du moins de janvier.



Alors que des mesures draconiennes ont été prises par le gouvernement de Macky Sall pour régler la question des accidents au Sénégal, une autre collision routière vient d’avoir lieu à Sakal, plus précisément à l’entrée de Ngeun Sarr. Le Bilan : 19 décès et 24 blessés.



Ainsi, le chef de l’État Macky Sall a haussé le ton à travers une publication parue sur Facebook. « Encore un autre accident mortel sur nos routes à l’entrée de Ngeun Sarr. 19 vies humaines perdues et 24 blessés », rappelle Macky Sall.



Le Président de la République de poursuivre : « Cela met en évidence la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière. Mes condoléances émues aux familles éplorées. Prompt rétablissement aux blessés ».



Ce drame impliquant un camion et un car de transport de voyageurs sur la nationale 2 survient une semaine après l’accident qui avait fait 42 morts à Sikilo, près de Kaffrine où une quarantaine de morts et une centaine de blessés ont été signalées.