Sénégal: un nouvel accident de la route fait 20 morts, dans la région de Louga

Un accident de la route fait au moins 19 morts à hauteur de Sakal

La série noire se poursuit sur les routes au Sénégal : un nouvel accident meurtrier est survenu ce 16 janvier dans la région de Louga, au nord du pays. Le dernier bilan fait état de 20 morts, dans une collision, et cela huit jours après un accident de la route qui avait fait plus de 40 victimes dans le département de Kaffrine.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



L’accident s’est passé vers 5h40 du matin, à l’entrée de la commune de Ngueune Sarr, sur la route nationale 2 qui mène à Saint Louis, selon le gouverneur de la région de Louga, qui a annoncé pour dernier bilan 20 morts et 23 blessés.



Collision avec un camion