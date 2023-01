Kaffrine "fin prête" pour accueillir le 11e FESNAC (directrice du centre culturel) - adakar.com

La ville de Kaffrine (centre) est déjà “fin prête” pour accueillir le 11e Festival national des arts et de la culture (FESNAC) prévu du 21 au 28 janvier, a assuré la directrice de son centre culturel régional, Ndèye Ngor Niang.



“Déjà tout est fin prêt pour accueillir les délégations des 14 régions du Sénégal. La machine est lancée, pour préparer l'ouverture officielle”, a dit Mme Guèye dans un entretien avec l'APS.



"Femme, éducation culturelle et développement socioéconomique”, est le thème de cette 11è édition dont le parrain est le ministre de l'Urbanisme et maire de la commune de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow.



La collectivité Lébou du Cap-Vert est invitée d'honneur du FESNAC.



Des danseurs venant des 10 régions du Sénégal, sont déjà présents à Kaffrine dans le cadre des dernières répétitions pour la cérémonie d'ouverture du FESNAC, a fait savoir la directrice du centre culturel régional.



Dans le cadre des préparatifs de cet événement culturel, Ndèye Ngoor Niang a rappelé la tenue d'un Comité régional de développement (CRD), en présence du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow.



"Nous sommes partis dans les autres départements pour rencontrer les acteurs, autour des préfets. Il y aura une décentralisation des activités à Ganda, Gniby et Keur Pathé", a dit Mme Guèye.



Cela permettra à un acteur en provenance de Diourbel ou Louga, et qui n'est jamais allé à Malem Hodar, de s'y rendre et faire des découvertes".



Elle a cité parmi le innovations, l'érection d'un village du FESNAC appelé à accueillir des femmes transformatrices devant exposer leurs produits. Ndèye Ngoor Niang a signalé que des compétitions portant sur l'art culinaire, la coiffure traditionnelle, la littérature, le conte, etc., seront organisées lors du FESNAC seront également au menu de l'évènement.



"Nous voulons raffermir le brassage culturel, avec la Société des droits d'auteurs et des droits voisins (Sodav) qui va largement revenir sur ses missions et avantages", a fait savoir la directrice du centre Culturel de Kaffrine.



Elle a fait part de la mise en place, le système “Ndiatigué”, “une solution” pour faciliter l'hébergement des délégations et des invités.



Les différentes Associations sportives et culturelles (ASC) de la commune vont accueillir les délégations pour montrer la “teranga de Kaffrine”, a fait remarquer Mme Guèye, saluant l'appropriation du FESNAC par les populations de Kaffrine.



CTS/ASB/AKS