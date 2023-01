Grève illimitée des transporteurs : L’applicabilité des mesures face à la surenchère des acteurs du transport - adakar.com

Grève illimitée des transporteurs : L'applicabilité des mesures face à la surenchère des acteurs du transport
Publié le lundi 16 janvier 2023

Des lignes de bus Tata observent un mot d`ordre de grève

Dakar, le 21 octobre 2019 - Des lignes de bus de transport urbain (Bus Tata) ont démarré, ce lundi un mot d`ordre de grève. Chauffeurs et receveurs dénoncent leurs mauvaises conditions de travail. Tweet

Quelques jours après l’accident de Sikilo, l’Etat du Sénégal a mis en place vingt-deux mesures pour réguler davantage le secteur du transport et régler définitivement le problème des accidents de la route. Aussitôt les solutions annoncées, aussitôt elles buttent sur la résistance des acteurs de premier plan. Chauffeurs et transporteurs, non contents de cette batterie de décisions prises à leur encontre, décident ainsi d’enclencher une grève illimitée.