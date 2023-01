Santé et collectivités territoriales : 72h de grève à partir d’aujourd’hui - adakar.com

News Société Article Société Santé et collectivités territoriales : 72h de grève à partir d’aujourd’hui Publié le lundi 16 janvier 2023 | senenews.com

La Coalition And Gueusseum et l’Intersyndicale des agents des collectivités territoriales qui avaient suspendu leur mot d’ordre de grève, à cause de l’accident tragique de dimanche dernier à Sikilo pour les besoins du deuil national de trois jours, reprennent leur lutte.



La méga-coalition, après avoir différé son 8e plan d’action, a décrété 72 heures de grève : aujourd’hui, mardi 17 janvier, demain mercredi 18 janvier et le jeudi 19 janvier 2023.



Sidya Ndiaye et Cie de « And Gueusseum » exigent l’augmentation des salaires et l’harmonisation du paiement de l’indemnité de logement à tous les ayants droit pour l’équité et la justice sociales.



La coalition qui dit prendre l’opinion à témoin, annonce qu’à l’issue de ce 8e plan d’action, le boycott du Programme élargi de vaccination (Pev) sera appliqué dans son 9e plan d’action. C’est dire…