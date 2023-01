Marine Le Pen au Sénégal pour soigner sa stature internationale - adakar.com

Publié le lundi 16 janvier 2023 | lepoint.fr

Marine Le Pen, candidate du parti d`extrême droite française Rassemblement national (RN) à l`élection présidentielle

À Dakar pendant trois jours à partir de ce lundi, la cheffe de file du RN détaillera sa vision d’un « codéveloppement euro-africain ».



Les mobilisations et premières grèves contre la réforme des retraites se feront donc sans elle. Marine Le Pen s'envole ce lundi après-midi à Dakar pour un voyage de trois jours au Sénégal, laissant derrière elle le bras de fer annoncé entre le gouvernement et la rue. Fruit de plusieurs années de discussions et de préparation, ce premier périple en Afrique de l'Ouest tombe à pic pour la présidente du groupe de 89 députés RN à l'Assemblée nationale. Depuis plusieurs semaines, ses principaux lieutenants réfléchissaient à la meilleure façon de l'extraire ponctuellement de la cuisine parlementaire afin de la hisser au-dessus du jeu partisan et d'entretenir sa stature présidentielle.