CHAN 2023 : Lamine Camara explique son pénalty manqué et prend exemple sur Sadio Mané Publié le lundi 16 janvier 2023

Auteur d’un excellent match contre la Cote d’Ivoire hier samedi, Lamine Camara a remporté le titre d’homme du match. Le milieu de terrain de 19 ans est revenu sur sa prestation notamment sur son penalty manqué qui a failli compliqué les choses aux hommes de Pape Thiaw.



« Je suis content d’avoir remporté ce trophée. Je ne m’y attendais pas. Mais le mérite revient au groupe parce qu’on a fait le boulot ensemble. Je suis très fier parce que je représente le Sénégal », a déclaré Lamine Camara en conférence de presse à la fin du match.



Il évoque ensuite son penalty raté à la 73′ en passant par l’ouverture du score, qui découle de son magnifique coup-franc.

« J’étais un peu dérangé parce que j’ai raté le penalty mais comme on dit toujours ce sont les grands joueurs qui ratent les penaltys. Par exemple, on a Sadio Mané, il a raté un penalty lors d’une finale et il a su revenir pour qualifier l’équipe. Je ne me suis pas laissé faire et je suis revenu plus fort », a-t-il ajouté.



