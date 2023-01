Nemeeku Tour : Ousmane Sonko et Cie amassent plus d’un quart de milliard - adakar.com

Nemeeku Tour : Ousmane Sonko et Cie amassent plus d'un quart de milliard Publié le lundi 16 janvier 2023 | Senego

Dans le cadre du Nemeeku Tour, le parti Pastef de Ousmane Sonko a procédé ce dimanche au lancement d’une levée de fonds. Sur un objectif de 250 millions, les « Patriotes » ont réussi à réunir la somme de 333 032 897 FCFA.



Pastef ne devrait plus souffrir de contraintes financières pour dérouler son «Némékou tour».



Une première dans l’histoire politique du Sénégal avec la participation de plus de 168 000 personnes et groupes de personnes.



