Turquie: “une jeune Sénégalaise a été victime de viol à Istanbul par deux hommes de nationalité turque“ (ministère des Affaires étrangères) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Turquie: “une jeune Sénégalaise a été victime de viol à Istanbul par deux hommes de nationalité turque“ (ministère des Affaires étrangères) Publié le dimanche 15 janvier 2023 | aDakar.com

© Autre presse

Justice

Tweet

Communiqué de presse



Une jeune Sénégalaise vient d'être victime de viol à Istanbul par deux hommes de nationalité turque.

Devant ce crime odieux et insupportable, le MAESE a immédiatement réagi par les services de l'Ambassade du SENEGAL à Ankara, d'abord en apportant l'assistance nécessaire à notre compatriote, mais surtout, en intervenant auprès des autorités turques afin que les auteurs du forfait, déjà mis en état d'arrestation, soient jugés et sévèrement punis. Un Avocat a été commis à cette fin.



Le MAESE tient à appeler la Communauté Sénégalaise de Turkiye au calme et au respect de la vie privée de la victime. Le MAESE voudrait surtout assurer à tous de sa disponibilité et de son ouverture à communiquer avec l'ensemble de nos compatriotes sur le suivi régulier de ce dossier.



Dimanche 15 Janvier 2023