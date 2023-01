Tivaouane : Malgré les critiques, la députée Seynabou Gaye se tape une voiture à 48 millions - adakar.com

Tivaouane : Malgré les critiques, la députée Seynabou Gaye se tape une voiture à 48 millions Publié le samedi 14 janvier 2023

« La Présidente du conseil départemental de Tivaouane , Seynabou Gaye Touré, qui a été dénoncée à l’OFNAC pour détournement de deniers publics, continue à utiliser des fonds publics de manière inappropriée. Pour le budget de 2023, elle compte acheter une voiture à 48 millions alors qu’elle en avait déjà une de fonction pour son premier mandat.

48 millions Fca, c’est la somme faramineuse déloquée par la Présidente du conseil départemental de Tivaouane , Seynabou Gaye Touré pour seulement acheter une voiture. Une nouvelle qui fait beaucoup bruits dans la ville sainte, au moment que la population se trouve dans des difficultés pour joindre les deux bouts, l’Etat se saigne à blanc pour maintenir les prix des produits des hydrocarbures et de l’électricité.





En plus de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, qui est sous sa tutelle, a été frappé par un incendie en raison d’un manque d’extincteur ayant occasionné la mort de 11 bébés. Le service concerné par l’incendie n’est pas encore fonctionnel et Seynabou Gaye Touré se permet de vouloir acheter une voiture à 48 millions pour son usage personnel.



La gestion du budget du conseil départemental est nébuleuse, clanique, et en violation des règles budgétaires et de la comptabilité publique, avec une exécution désastreuse des budgets alloués à l’éducation et la santé, malgré que ces domaines étaient déclarés comme des priorités.

Alioune Badara MBOUP, conseiller municipal »,a informé Alioune Badara Mboup.