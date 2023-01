Football: Algérie, une fierté retrouvée avec le CHAN à la maison - adakar.com

News Sport Article Sport Football: Algérie, une fierté retrouvée avec le CHAN à la maison Publié le samedi 14 janvier 2023 | RFI

CHAN 2023 en Algérie : le Maroc boycotte le tournoi

Après une année 2022 douloureuse, marquée par l’élimination au premier tour de la CAN et une non-participation au Mondial, le foot a repris des couleurs ce vendredi en Algérie avec le début du CHAN organisé à la maison. Le match gagné par les Fennecs face à la Libye a donné le ton.



De notre envoyé spécial à Alger,



L’inévitable drapeau aux couleurs vert-blanc-rouge a fleuri un peu partout en ville. Le slogan « One, two, three ! Viva l’Algérie » a été entonnée à s’en irriter la gorge et la passion du foot s’est reflétée dans chacun des 40 00 supporters au stade Nelson Mandela de Baraki ce vendredi 13 janvier. Pour le match d’ouverture du CHAN 2022, la nouvelle enceinte, inaugurée la veille, a vibré comme jamais. Comme si c’était une façon d’exorciser les démons de 2022 qui a vu l’Algérie vivre l’une des pires années de son histoire footbalistique. Une élimination au premier tour de la CAN, dans la peau du champion en titre, et un barrage perdu face au Cameroun à la dernière seconde mettant fin au rêve de la Coupe du monde au Qatar.