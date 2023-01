Côte d’Ivoire: "l’économie ivoirienne a enregistré une croissance soutenue de 7,4% en 2021’’ (Ministre) - adakar.com

Côte d'Ivoire: "l'économie ivoirienne a enregistré une croissance soutenue de 7,4% en 2021'' (Ministre) Publié le jeudi 12 janvier 2023

Côte d`Ivoire: "l`économie ivoirienne a enregistré une croissance soutenue de 7,4% en 2021`` (Ministre)

’’À l’instar des autres pays, les échanges extérieurs de la Côte d’Ivoire sont intervenus en 2021, dans un contexte marqué par la reprise de l’économie mondiale, un an après le déclenchement de la crise sanitaire de la Covid-19. L’économie ivoirienne a enregistré une croissance soutenue de 7,4% en 2021, après le niveau de 2,0% réalisé en 2020’’, a révélé le ministre ivoirien de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly.



Il s’exprimait à l’occasion de l’ouverture des travaux de la journée de la diffusion des comptes extérieurs au titre de l’année 2021 de la Côte d’Ivoire tenue ce jeudi 12 janvier 2022 au 12 étage de l’immeuble du siège de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) à Abidjan-Plateau.



Selon Adama Coulibaly, cette performance pourrait se justifier par la reprise économique au niveau mondial, mais également par la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) 2021-2025, dont l’un des principaux objectifs est de créer les conditions d’une croissance durable, à travers la réalisation de projets d’envergure sur toute l’étendue du territoire national. Aussi ajoute-t-il, ces résultats, en évolution constante malgré quelques obstacles, rapprochent la Côte d’Ivoire de plus en plus de l’exhaustivité et d’une grande fiabilité pour des comptes extérieurs crédibles, conformes aux normes édictées par le Fonds Monétaire International (FMI) et à même de refléter une image fidèle de l’économie ivoirienne.



À en croire M. Coulibaly, conscient de la nécessité de garantir l’équilibre interne et externe de l’économie ivoirienne, ’’le Gouvernement continuera de fournir, sur la base des résultats des comptes extérieurs et des autres comptes macro-économiques, les efforts nécessaires à la transformation accrue de nos matières premières.’’



Aux dires du ministre Adama Coulibaly, une attention particulière est, par ailleurs, portée sur le renforcement des infrastructures socio-économiques, l’attractivité des capitaux privés étrangers, un endettement maîtrisé et viable à long terme, ainsi que la poursuite des réformes structurelles.

Cependant, soutient-il, "toutes ces actions ne sont réalisables que si le Gouvernement dispose de statistiques fiables sur les comptes extérieurs qui permettent de bien orienter les politiques économiques, d’anticiper et de réagir avec célérité face aux changements structurels et aux évolutions conjoncturelles de l’environnement économique.’’



Il s’est saisi de l’occasion pour adresser ses félicitations au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, Président du Comité de la Balance des Paiements, au Directeur National de la BCEAO, Secrétaire dudit Comité, ainsi qu’à l’ensemble des membres du Comité de la Balance des Paiements, pour les efforts consentis en vue de produire les comptes extérieurs 2021.

Mais également aux partenaires au développement, et surtout, les Chefs d’entreprises et les opérateurs économiques, dont la bonne collaboration et l’active implication dans les opérations de collecte de données, à travers l’enquête de la Balance des Paiements 2021, ont permis d’enregistrer un taux de réponse de 92,1% en 2022, après celui de 91,4% obtenu en 2021.



Bien avant, le directeur national de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO), Chalouho Coulibaly a rappelé que, chaque année, en vue de l’élaboration des statistiques de la balance des paiements, la BCEAO collecte les données par le biais d’enquêtes réalisées auprès d’un échantillon de plusieurs entreprises.



Ces données jouent un rôle important dans le domaine de l’analyse économique, notamment en ce qui concerne l’appréciation de la compétitivité d’une économie en matière d’échanges extérieurs et d’attractivité des flux de capitaux étrangers.

’’L’enquête menée cette année s’est déroulée auprès d’un échantillon de 832 structures, au cours des mois de juillet et août 2022, et a enregistré un taux de réponses record de 92,1%, contre 91,4% l’année précédente. Cette performance traduit la coopération, de plus en plus prononcée des chefs d’entreprises, que je tiens à saluer.’’, a-t-il témoigné.



L’organisation de la journée de diffusion des comptes extérieurs répond au besoin, non seulement de faire un retour d’informations aux structures enquêtées, mais également de favoriser les échanges et réflexions sur les problématiques économiques que mettent en exergue les statistiques de la balance des paiements.



Cette journée a été marquée par la présentation des résultats de l’enquête menée qui ont suscité des sujets de discussion, notamment sur la nature structurellement déficitaire de certains comptes ou encore sur la contraction de l’excédent de la balance des biens.

Outre les comptes extérieurs 2021, un second thème intitulé "Impact des chocs exogènes sur les échanges extérieurs de la Côte d’Ivoire exemple de la pandémie de la covid-19, de la crise malienne et de la guerre russo-ukrainienne"a été abordé.





Cyprien K.