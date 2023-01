Accident de Kaffrine : un 41e décès enregistré - adakar.com

Un accident meurtrier a fait une quarantaine de morts à Kaffrine

À la suite de l’accident de Sikilo survenu le dimanche 8 janvier 2023, un nouveau décès a été enregistré, hier, portant ainsi le nombre de personnes ayant perdu la vie à 41. L’information a été donnée par le porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana, par ailleurs, Ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes Entreprises.



La note indique que les blessés, suivis par l’équipe médicale constituée à cet effet, sont désormais au nombre de 99. Le comité mis en place dans les heures qui ont suivi l’accident continue, nous apprend-on, de prendre les dispositions nécessaires à l’accompagnement des familles des personnes décédées et à la prise en charge des blessés.