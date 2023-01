Le rapport de la Cour des comptes, “un bel exercice de transparence et de redevabilité“ (respponsable FMI) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Le rapport de la Cour des comptes, “un bel exercice de transparence et de redevabilité“ (respponsable FMI) Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par SM

Le chef de l`État reçoit les rapports de la Cour des comptes

Dakar, le 3 février 2020 - Le président de la République a reçu, les rapports de a Cour des comptes. Ils concernent les exercices 2015, 2016 et 2017. Tweet

Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19 est ‘’un bel exercice de transparence et de redevabilité’’, a indiqué mardi le Représentant-résident du Fonds monétaire international (FMI) au Sénégal, Mesmin Koulet Vickot.



‘’C’est un bel exercice de transparence et de redevabilité. Ce rapport de la Cour des comptes révèle des irrégularités sérieuses'', a t-il déclaré.



Mesmin Koulet Vickot rencontrait la presse suite au déblocage d'environ 215,96 millions de dollars américains soit 133 milliards de FCFA pour le Sénégal lors du Conseil d'administration du FMI qui a approuvé, lundi, la sixième et dernière revue du programme au titre de l'Instrument de Coordination de la Politique économique, les troisièmes et les dernières revues de l'Accord au titre de la Facilité de Crédit de Confirmation et de l'Accord de Confirmation.



‘’Le FMI avait contribué à hauteur de 40 %. Des recommandations ont été formulées et nous allons être attentifs’’, a-t-il ajouté, espérant que le nouveau code des marchés publics permettra de corriger ces irrégularités.



Mieux a-t-il indiqué, lors d’une réunion mardi matin, ‘’le Premier ministre nous a dit que le gouvernement a un plan d’actions pour mettre en œuvre les recommandations de ce rapport de la Cour des comptes'' et que ‘’le ministre de la Justice a même transmis le dossier au procureur’’.



‘’Ce ne sera pas un rapport de trop’’ a-t-il dit.