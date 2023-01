Quarante millions CFA de Serigne Mountakha Mbacké aux victimes de l’accident de Sikilo - adakar.com

La commission régionale de suivi et d'accompagnement des victimes de l'accident de Sikilo, près de Kaffrine (centre), a reçu mardi du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, une contribution de 40 millions de francs CFA.



Cette enveloppe financière a été remise par le porte-parole du khalife général des mourides au gouverneur de Kaffrine, William Manel.



Serigne Bassirou Mbacké a d'abord présenté aux familles des victimes les condoléances du khalife général des mourides. Ce dernier, a-t-il assuré, compatit "à la douleur qui frappe les blessés de l'accident".



"Nous compatissons entièrement, avec toute la population de la région de Kaffrine", a insisté Serigne Bassirou Mbacké, qui séjourne actuellement dans la région de Kaolack, pour les besoins de l'organisation du Magal de Porokhane, prévu le 2 février prochain.



Selon son porte-parole, le khalife général, "comme il l'avait annoncé", vient par cette enveloppe apporter sa contribution financière à la commission régionale de suivi et d'accompagnement des victimes de cet accident et de leurs familles.



Le dernier bilan de cet accident survenu dans la nuit de samedi à dimanche, près de la commune de Kaffrine, fait état de 40 morts. Ce drame fait suite à une collision entre deux bus de transport public.



A travers cet appui, le guide religieux manifeste son soutien moral et financier aux victimes, en plus de ses prières pour le repos paisible des âmes des personnes décédées dans cet accident et pour un prompt rétablissement aux blessés, selon son porte-parole.



"Le khalife général a toujours été au chevet des démunis. L'on se rappelle de la crise sanitaire avec la pandémie de la Covid-19 et les autres événements tragiques qui ont frappé de plein fouet le Sénégal, comme les inondations à Touba", a rappelé Serigne Bassirou Mbacké.



Le chef de l'exécutif régional de Kaffrine a salué ce "geste hautement symbolique" du khalife général des mourides.



"Le Sénégal a besoin des personnalités religieuses de la trempe de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, un véritable modèle de guide religieux, un régulateur social. Nous sommes satisfaits de son geste hautement symbolique", a dit le gouverneur de Kaffrine.



Des autorités administratives et politiques, des dignitaires de la région ainsi que des chefs coutumiers et militaires de la région ont participé à la cérémonie de remise de cette enveloppe financière.