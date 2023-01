Brigade des Affaires générales: Abdou Karim Guèye a quitté les lieux sans signer les termes de son contrôle judiciaire - adakar.com

Brigade des Affaires générales: Abdou Karim Guèye a quitté les lieux sans signer les termes de son contrôle judiciaire
Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Libération

© Autre presse par DR

Pr Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye placés sous mandat de dépôt

Selon les informations de Libération online, Karim Xrum Xaax vient de quitter la Brigade des affaires générales (Bag) de la Dic logée au Palais de Justice en compagnie de Me Abdy Nar Ndiaye.



Une information confirmée à Libération online par Me Cheikh Koureïssi Ba qui était aussi sur les lieux.



Pour autant, Karim Xrum Xaax n'a pas signé les termes de son contrôle judiciaire. A cet effet, il fera face au doyen des juges demain. Plus d'informations dans notre édition papier.