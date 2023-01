À la Une: colère au Sénégal après le drame de Kaffrine - adakar.com

À la Une: colère au Sénégal après le drame de Kaffrine Publié le mercredi 11 janvier 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Un accident de la route fait au moins 40 morts à Kaffrine

C’était dans la nuit de samedi à dimanche dernier : deux bus bondés qui se télescopent dans le département de Kaffrine, à 250 km à l’est de Dakar. Bilan : 39 morts et 101 blessés. L’émotion est vive au Sénégal.



Hier, lundi, un conseil interministériel sur les accidents de la route s’est tenu. Pour le Premier ministre Amadou Bâ, « il faut une mobilisation sans faille des pouvoirs publics, rapporte WalfQuotidien, mais aussi une évolution importante des comportements. » Sept cents morts par an sur les routes, « c’est une hécatombe », a poursuivi le Premier ministre. « Beaucoup de ces décès pourraient être évités par des comportements plus responsables et par une action résolue des pouvoirs publics. »



Pour sa part, le président Macky Sall avait décrété, dès dimanche soir, un deuil national de trois jours et promis des mesures rapides.