News Société Article Société Sénégal: les condoléances du Pape François Publié le mercredi 11 janvier 2023 | vaticannews.va

Un accident meurtrier a fait une quarantaine de morts à Kaffrine

Dans un télégramme signé par le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, le Pape François adresse un message de condoléances au président sénégalais Macky Sall, à la suite de l’accident de la route qui a fait plusieurs morts et des blessés.



Dans un télégramme signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, le Pape François a adressé ses condoléances au peuple sénégalais endeuillé et leur a manifesté sa proximité.



François exprime sa proximité



Le Pape François a «appris le tragique accident de la route qui s’est produit à Kaffrine, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, et qui a fait de nombreuses victimes», peut-on lire. Le Pape «s’associe au deuil des familles et de la nation tout entière.