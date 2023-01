Sénégal : le FMI annonce le décaissement de près de 216 millions $ pour booster l’activité économique - adakar.com

L’inflation mondiale, le durcissement des conditions financières et plusieurs autres facteurs économiques ont impacté négativement l'économie sénégalaise. Le pays, engagé dans un programme de réformes soutenu par le FMI, bénéficie de l’accompagnement de l’institution pour stabiliser sa croissance.



Le gouvernement sénégalais bénéficiera d’un financement de 215,96 millions $ du Fonds monétaire international (FMI) pour renforcer l’activité économique dans le pays. L’information a été communiquée sur le site Web de l’institution lundi 9 janvier.



L’économie sénégalaise est confrontée à plusieurs défis qui ont eu pour effet de ralentir sa croissance. En effet, selon le Fonds, « les déséquilibres extérieurs se sont creusés dans un contexte de retombées négatives sur la croissance mondiale et les prix des produits de base ». Une hausse rapide de l'inflation, alimentée par la flambée des prix des denrées alimentaires et le conflit russo-ukrainien, a également intensifié l'insécurité alimentaire dans le pays.



Ce nouveau financement du FMI intervient dans le cadre d’un programme économique mis en œuvre par le Sénégal et supervisé par l’institution de Bretton Woods. Il vise à accélérer la mobilisation des recettes intérieures et à soutenir la suppression progressive des subventions énergétiques. Cette stratégie doit permettre au gouvernement de reconstituer les amortisseurs budgétaires et réduire la dette publique. L’objectif, à terme, est de « contenir le déficit budgétaire de 2023 en dessous de 5 % du PIB ».



Plus concrètement, le gouvernement sénégalais, à travers ce programme, intensifiera l'assainissement budgétaire en augmentant certains prix d’électricité et de carburants. Cela permettra de réduire les subventions énergétiques en 2023. Aussi, la mise en œuvre d’une feuille de route, visant à supprimer progressivement les subventions énergétiques d'ici 2025, est-elle prévue. Précisons que le gouvernement ambitionne d’amortir l'impact de ces mesures sur les ménages vulnérables.



« Conjugués à une meilleure mobilisation des recettes, ces efforts devraient contribuer à reconstituer les amortisseurs budgétaires et à placer la dette publique sur une trajectoire résolument descendante à moyen terme », fait savoir la note d’information.



Bien que le Fonds prévoie des perspectives macroéconomiques plus favorables à moyen terme, notamment avec le démarrage de la production de pétrole et de gaz fin 2023, l’institution révèle que « les risques qui pèsent sur les perspectives restent élevés et fortement orientés à la baisse ». Il s’agit, entre autres, d’une croissance mondiale plus faible, d’un resserrement des conditions financières, des pressions inflationnistes, d’une guerre plus intense et prolongée en Ukraine, d’une nouvelle appréciation du dollar américain, des catastrophes naturelles liées au changement climatique et de la détérioration de la sécurité régionale.



Afin de minimiser ces risques, le FMI préconise que la suppression progressive des subventions énergétiques, le renforcement de la mobilisation des recettes, de la gestion de la dette et de la transparence et la responsabilité budgétaires, ainsi que le suivi des emprunts des entreprises publiques soient poursuivis.



Jean-Marc Gogbeu